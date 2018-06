Policiais militares e bombeiros do RN entram em greve

NATAL - O Rio Grande do Norte começou a semana após o feriado com greve dos policiais militares e bombeiros. Desde o início da manhã desta terça-feira, 22, milhares de policiais se concentram no Centro Administrativo, onde está instalado o gabinete da governadora Rosalba Ciarlini (DEM).

No protesto, os policiais estampam cartazes escritos em inglês fazendo referência à Copa do Mundo e afirmando que se a categoria não tiver as reivindicações atendidas não trabalhará durante o Mundial. A associação dos praças estima que mais de 3 mil homens paralisaram suas atividades nesta terça.

Entre as reivindicações da categoria estão o pagamento dos níveis de subsídio, a implantação do auxílio alimentação e um reajuste de 56,7% no subsídio.

Para a tarde desta terça está sendo anunciada mais uma rodada de negociação entre representantes do governo do Estado e da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros.