Policiais militares e traficantes trocam tiros na Linha Vermelha Policiais militares e traficantes trocaram tiros na tarde deste domingo, 25, na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, na altura da Favela Parque União. Policiais Militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram ajudar um motoqueiro que tinha sofrido um acidente em frente a favela e estaria sofrendo ameaças de bandidos que queriam roubar a moto da vítima. Ao se aproximar, o carro dos PMs foi atingido por tiros. Houve reação da polícia e o tiroteio assustou motoristas que passavam pela via. Segundo a PM, a situação foi controlada rapidamente. Mortes Também neste domingo, PMs encontraram o corpo de um jovem morto a tiros em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Identificado como Evandro de Souza Carvalho, de 23 anos, foi encontrado com vários tiros no porta-malas de um carro que havia sido roubado na noite de sábado, 24, próximo à Cidade de Deus. O carro foi levado para perícia na Delegacia de Jacarepaguá (32º DP), que vai investigar o caso. Na zona norte, policiais encontraram o corpo de dois adolescentes no Morro da Cruz, no Andaraí. Os corpos dos dois rapazes, que teriam 15 e 17 anos, foram abandonados nos arredores do morro com várias marcas de tiros. A Polícia acredita que a morte dos rapazes tem a ver com conflitos entre traficantes da região.