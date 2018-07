Policiais prendem 5 traficantes no interior de SP As polícias federal, militar e rodoviária apreenderam 945 quilos de maconha numa operação de combate ao tráfico de drogas que começou no último sábado e terminou na noite de ontem em Marília, a 450 quilômetros de São Paulo. Segundo o delegado da Polícia Federal, em Marília, Washington Menezes, a operação começou há duas semanas para investigar uma quadrilha que trazia drogas do Paraguai para o Brasil, dentro da chamada Conexão Caipira, distribuindo maconha em várias regiões do Estado de São Paulo. No sábado policiais federais de Marília e Araraquara iniciaram a perseguição de uma Kombi que estava com a droga em Herculândia, na Alta Paulista. O veículo, sempre escoltado por um Gol, foi para Araraquara e no trevo de acesso a esta cidade, a polícia fechou o cerco, sendo recebida a tiros pelos traficantes. No tiroteio, um dos traficantes, identificado como William Simione, morreu e outros quatro foram presos. Na Kombi estavam 370 quilos de maconha e foram apreendidos mais 180 quilos na casa de um dos traficantes, em Araraquara. A operação terminou ontem à noite, quando foi preso na rodovia Raposo Tavares, em Assis, Dionísio Bittencourt, que tentou retirar do pátio da Polícia Rodoviária uma camionete F-350, com placa de Sumaré, que havia sido apreendida por falta de documentos. Só que a polícia encontrou no fundo falso da carroceria mais 395 quilos de maconha que pertencia à mesma quadrilha e que seria distribuída na região de Marília. A droga foi recolhida na sede da Polícia Federal em Marília, onde os cincos presos foram indiciados por tráfico de drogas. O delegado Washington Menezes informou que as investigações continuam, porque trata-se de uma quadrilha muito grande e que há muito tempo atua na região.