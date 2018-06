Policiais reafirmam que não sabem nada sobre morte de Juan no Rio

RIO - Os quatro policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do menino Juan de Moraes, de 11 anos, mantêm a versão de que nada sabem a respeito do desaparecimento do garoto. O advogado dos PMs, Edson Ferreira, disse nesta sexta-feira, 8, que conversou com eles sobre a operação policial do dia 20 de julho, última vez que Juan foi visco com vida.

"O que eles têm de notícias do menino, sabem pela imprensa", disse. O advogado afirmou que os policiais vão comparecer a reconstituição à noite. Ferreira não acredita que o fato de os policiais terem se envolvidos em 36 autos de resistência (morte de suspeito em confronto com a polícia) vá interferir em um eventual processo da Justiça. "Isto é algo normal para um policial que trabalho diariamente no combate à criminalidade", afirmou advogado.