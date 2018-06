Policiais rodoviários são presos acusados de extorsão no Rio

Três policiais rodoviários federais foram presos em flagrante no começo da madrugada desta quarta-feira, 16, no Posto da Polícia Rodoviária Federal e, Piraí, na Serra das Araras, no Rio. Eles são acusados de extorquir dinheiro de motoristas e passageiros de ônibus e veículos de turismo, na Rodovia Presidente Dutra. Segundo a assessoria da PRF, os agentes estavam sendo investigados pela Corregedoria Geral da PRF, em Brasília, após várias denúncias de extorsão.

Através de investigações e filmagens, a Corregedoria constatou a irregularidade e prendeu em flagrante, por volta das 0h30 desta quarta, os três policiais. Os nomes ainda não foram divulgados. Os presos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal, em Volta Redonda.

Eles serão acusados pelo crime de concussão, quando o funcionário público recebe vantagem em função do cargo, com pena prevista de 2 a 8 anos, e após comprovado o crime, através de um processo administrativo, os agentes poderão ser demitidos da corporação, segundo a PRF.