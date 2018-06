Policiais são assaltados em plena ronda em Salvador Os soldados da Polícia Militar Márcio Machado e Deise Souza dos Santos foram assaltados por volta das 22 horas de ontem, quando realizavam uma ronda na região do Mercado Modelo, em Salvador. Surpreendidos por cinco homens que costumam praticar assaltos naquela área da cidade à noite, os policiais não tiveram como reagir e se comportaram como duas vítimas típicas de ladrões. Para evitar qualquer reação violenta dos bandidos seguiram à risca o roteiro da situação. Rendidos, levantaram as mãos e perderam os dois revólveres que portavam. Depois, prestaram queixa do assalto na delegacia mais próxima.