Policiais são baleados durante assaltos na capital paulista Um policial militar e um policial civil foram baleados, na noite de segunda-feira, ao serem vítimas de assaltantes nas regiões da Água Fria, zona norte, e Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Nenhum dos criminosos foi detido e os policiais foram internados, mas estariam fora de perigo. Eram 19h30 de segunda-feira quando o capitão Aloísio Francisco Gama, de 42 anos, lotado no 31º Batalhão, foi abordado por assaltantes na Avenida Senador José Ermírio de Moraes, em Vila Albertina. O oficial da PM, à paisana, estava dentro do carro e esperava pela esposa, em frente à escola do filho, quando dois homens se aproximaram do veículo. Segundo o que a mulher do policial disse no 20º Distrito, da Água Fria, quando ela ia avisá-lo de que os homens estavam por perto, ouviu os disparos. Gama foi baleado em um dos braços e levado para o Hospital da Polícia Militar (HPM). Uma hora depois, quando chegava em casa em sua picape Chevrolet S-10, o investigador Mário Sérgio da Fonte Nogueira, de 42 anos, que trabalha no 8º Distrito Policial, do Belém, foi abordado por um assaltante. Mesmo dentro do carro o investigador reagiu e houve uma troca de tiros. Sérgio foi atingido em um dos braços, numa das pernas e na barriga. O policial foi levado por vizinhos ao pronto-socorro do Tatuapé, onde passou por cirurgia. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, do Tatuapé.