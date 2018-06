Policiais são baleados em assalto no litoral norte de SP Um sargento e um soldado da Polícia Militar (PM) foram baleados por bandidos quando tentavam evitar um assalto numa casa de veraneio em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. A PM chegou ao local após uma denúncia, às 21h30 de domingo, 26. Três bandidos mantinham presos turistas de São José dos Campos em um quarto da residência, que era alugada. Ao avistarem a presença do carro policial, os assaltantes começaram a atirar, de acordo com a PM. Três disparos acertaram o sargento. O soldado foi atingido na mão. Com o revide dos policiais, um assaltante morreu no local. Dois conseguiram fugir. O sargento da PM está internado em estado grave no Hospital de Caraguatatuba. O soldado passou por exames e foi liberado. O caso foi registrado no Distrito Policial da área central de Caraguatatuba.