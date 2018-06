Policiais são baleados em operação na UPP Formiga

Dois policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio, foram baleados por criminosos na manhã desta quarta-feira (24). De acordo com informações da Coordenadoria das UPPs, os agentes estavam em patrulhamento por volta das 10h na localidade conhecida como “Raia”, na parte alta da comunidade, quando depararam com criminosos armados, que atiraram contra os militares. Os policiais reagiram e houve troca de tiros, mas os bandidos fugiram.

Na ação, os dois PMs ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no bairro Estácio, também na zona norte da cidade. Um dos agentes foi baleado na perna, e o outro foi atingido de raspão na cabeça. Segundo a CPP, ambos passam bem e seguem em observação no hospital da corporação.