Policiais são condenados por tráfico de drogas e corrupção no Rio

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

São Paulo, 24 - Dois policiais rodoviários federais foram condenados por tráfico de drogas e corrupção passiva e ainda perderam seus cargos. Charles Câncio de Pontes e Fábio Gomes Ferreira deverão cumprir 13 e 10 anos de prisão, respectivamente, e ainda terão que pagar multa de R$ 33 mil, informa o Ministério Público Federal (MPF) em Campos (RJ) nesta sexta-feira, 24.

A decisão da 2ª Vara Federal de Campos também se estendeu a seis integrantes da quadrilha que pegaram entre 10 e 14 anos de prisão. Eles ainda foram multados no total em R$ 177 mil por tráfico de drogas, associação com o tráfico e corrupção ativa.

A denúncia foi oferecida pelo procurador da República Eduardo Santos de Oliveira em junho de 2010, um mês após o flagrante de corrupção. A maconha era transportada por dois membros da quadrilha, com base em Vitória (ES), para o fornecedor, conhecido como "Alemão", em Medianeira (PR). Eles cumpriam ordens de outros dois integrantes presos.

Em abordagem da PRF, os policiais denunciados viram a droga, em Campos, e negociaram com os traficantes. Os policiais deram uma carona aos bandidos até o Rio de Janeiro, onde eles embarcaram num voo para Vitória. Eles voltariam para buscar o carro no dia seguinte. Em troca, os policiais receberam R$ 15 mil.

A entrega do veículo foi flagrada pelo serviço de inteligência da Polícia Federal no Espírito Santo em um estacionamento num shopping de Campos. Na ocasião, os dois policiais foram vistos com os dois integrantes da quadrilha.

O argumento dos traficantes foi saber que transportavam material ilícito e os policiais disseram que pretendiam descobrir um depósito de mercadorias desviadas do suposto chefe da quadrilha.