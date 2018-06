Policiais são flagrados roubando aparelhos de som de veículos As câmeras da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), retransmissora da Rede Globo no Paraná, flagraram policiais militares roubando aparelhos de som de um veículo no centro de Curitiba. O flagrante foi feito quando a equipe fazia uma reportagem sobre um bando que se especializou nessa ilegalidade. O secretário de Segurança Pública, Luís Fernando Delazari, determinou na noite desta segunda-feira, 7, a prisão imediata dos policiais. Durante a reportagem, a RPC mostrava, por meio de uma câmera escondida, como eram feitos os arrombamentos dos carros. Um grupo com várias pessoas, incluindo homens e mulheres, esperavam os proprietários se distanciarem e quebravam os vidros ou amassavam as portas para retirar os aparelhos de som. Em algumas ocasiões, eles abriam o capô do carro e arrancavam a buzina para que o alarme não soasse. Enquanto a câmera mostrava isso, carros de polícia passavam pelo local sem tomar conhecimento. Num determinado momento, um deles parou e dois policiais desceram. Eles percebem que há um automóvel com a porta aberta e o aparelho de som no painel. Um policial fardado entra no carro e arranca o aparelho. Depois, sai e pega uma prancheta. Retorna ao carro e sai com o aparelho de som embaixo da prancheta. Ele entra na viatura policial, deixa o aparelho e entrega a prancheta a outro policial. O secretário de Segurança, além do pedido de prisão, determinou, segundo a assessoria de imprensa, a instauração de um inquérito com objetivo de expulsá-los da corporação. Segundo a Secretaria, não se trata de policiais, mas de bandidos travestidos de policiais.