Policiais são presos no Rio acusados de matar vereador

Seis pessoas - três policiais militares, dois ex-PMs e um policial civil - foram presas na madrugada desta quarta-feira, 29, durante operação da Delegacia de Homicídio da Baixada, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, os presos são acusados de terem participado do assassinato do vereador de Guapimirim, Renato do Posto, em 12 de março deste ano. Foram apreendidos, durante a ação, dinheiro e roupas usadas no crime.