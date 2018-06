Policiais são presos traficando cocaína no Sul

Porto Alegre - Dois policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) foram presos em flagrante, na noite de sexta-feira, 24, em Guaíba, na Região Metropolitana, por agentes da Brigada Militar. O flagrante foi feito às 2h10 da madrugada de sábado, 25, na Central de Polícia da Capital. Os dois agentes - Luís Fernando Marques da Silva e Marco Bilheri Reis- tinham com eles 1,7 quilos de cocaína, R$8,8 mil reais e um revólver com numeração raspada. Além disso, foram apreendidos um bloco de anotações com nomes de traficantes locais e valores em reais, caracterizando uma rota estruturada de coletas.

O delegado D'Artagnan Tubino, da Delegacia de Feitos Especiais (DFE) da Polícia Civil, pretende rastrear os contatos mencionados nos bilhetes apreendidos com os dois agentes surpreendidos. A ideia é tomar depoimentos de traficantes e verificar se eles eram extorquidos pelos policiais. Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, os dois policiais alegaram que estavam em missão de infiltração, passando-se por traficantes para flagrar um grande abastecedor de drogas. O delegado do Denarc, Marcos Viafore, disse desconhecer o que os agentes faziam com a cocaína no carro e também que não sabia alguma missão.