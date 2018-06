Policiais são recebidos a tiros na Favela do Barbante

Os policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont) foram recebidos a tiros no começo da manhã deste domingo, 24, na Favela do Barbante, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, quando faziam policiamento de rotina. Segundo a Polícia Militar, houve tiroteio mas ninguém ficou ferido. Os traficantes conseguiram fugir, mas abandonaram no local um fuzil belga e mais cerca de 60 munições 762. O material foi apreendido e levado para a 35ª DP, onde está sendo feito o boletim de ocorrência.