Policial atira no pé de motoboy durante briga em SP Um policial civil discutiu, na noite desta segunda-feira, com dois motoboys que trabalham na lanchonete McDonald´s, no início da Rua Vergueiro, na região central da cidade. Durante a discussão, o policial sacou a arma e disparou, atingindo o pé de um dos motoboys. O próprio ferido procurou socorro no Pronto-Socorro Municipal Vergueiro, próximo ao local do incidente. O caso será registrado na delegacia da Aclimação (5º Delegacia de Polícia). O policial pode ser acusado de tentativa de homicídio e os motoboys, dependendo da interpretação da delegada, de desacato, tentativa de agressão e resistência à prisão.