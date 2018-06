Policial Civil é morto na frente da filha em SP O agente da Polícia Civil Jairo César de Mello, de 45 anos, foi morto em frente à família dele neste sábado, 17, na Rua Grão-Pará, no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Acompanhado de sua filha de 5 anos, ele aguardava dentro do carro sua esposa fechar o portão de sua casa, quando dois homens desceram de um Voyage verde, e dispararam. O policial foi alvejado três vezes na cabeça. Os atiradores retornaram para o veículo, no qual estava mais uma pessoa, e fugiram. O policial chegou a ser levado para o Hospital Vila Maria, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ninguém foi preso. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Matéria alterada às 19h21 para acréscimo de informações