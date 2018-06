Policial civil pode ter atuado em falsa blitz A Polícia Federal do Rio tem fortes indícios da participação de um policial civil no assalto ao empresário M.A.S., na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, em 15 de agosto. A ação foi fotografada pela reportagem do Estado. Pelas fotos foram identificados os cabos do Corpo de Bombeiros Tito Lívio de Paiva Franco, de 32 anos, e Antônio Lázaro da Silva Franca, de 36 anos, que vestiam coletes falsos da PF. O terceiro envolvido era o delegado federal aposentado Paulo Sérgio Cardoso Figueiredo, de 52 anos. Na quinta-feira, Figueiredo fugiu da carceragem da Polinter em Campo Grande. Por conta da suspeita do envolvimento de um policial civil na quadrilha de Figueiredo, agentes federais admitem que a fuga tenha sido facilitada. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, também não descarta essa possibilidade. Ontem, ele confirmou o afastamento dos plantonistas porque, "em tese", pode existir o envolvimento deles.