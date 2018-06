Policial de UPP é encontrado morto na zona oeste do Rio

RIO - Um policial militar que trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do morro do Andaraí, na zona norte do Rio, foi encontrado morto dentro de um carro na manhã desta segunda-feira, 22, em Campo Grande, na zona oeste. Segundo a PM, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil.

O soldado, de 26 anos, era lotado no 6º BPM (Tijuca), mas atuava na UPP do Andaraí. O corpo dele foi encontrado na Estrada da Posse, em Campo Grande. Ainda de acordo com a PM, os militares que atenderam a ocorrência não encontraram suspeitos no local.

Tráfico. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam uma operação contra o tráfico de drogas na Comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, também na zona norte carioca.

Na operação, os agentes apreenderam duas pistolas, um revólver, um colete balístico, cocaína e dinheiro. Cinco suspeitos foram presos. A operação continua e um novo balanço será divulgado no período da tarde.

(Com Priscila Trindade)