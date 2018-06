Policial do Bope é baleado na cabeça após reagir a assalto

Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio foi baleado na cabeça após reagir a um assalto na zona norte da cidade na manhã desta sexta-feira, 10. O policial trabalhava como motorista do ex-comandante do Bope, tenente Coronel Alberto Pinheiro Neto, hoje assessor especial do atual comandante da Polícia Militar.

Policiais subiram o Morro do Turano e voltaram carregando um corpo. Foto: Wilton Júnior/Agência Estado

O policial foi baleado ao tentar impedir um assalto a um Gol por volta das 7h30 desta sexta no Largo da Segunda-Feira, na Tijuca. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Souza Aguiar. De acordo com o Bope, a bala ainda está alojada na cabeça.

Após o incidente, um batalhão do Bope invadiu o Morro do Turano em busca de um suspeito de cometer o crime. Momentos depois, os militares desceram carregando um corpo.

Foto: Wilton Júnior/Agência Estado