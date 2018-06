Policial é assassinado em frente a uma pizzaria na zona norte em SP

SÃO PAULO - Um soldado da Polícia Militar foi assassinado na noite desta sexta-feira, 8, por volta das 23 horas, em frente a uma pizzaria no Lauzane Paulista, região do Mandaqui, zona norte da capital. Um rapaz de 18 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi detido após buscar atendimento hospitalar com um ferimento a bala.

Segundo testemunhas, o militar do 47º Batalhão fazia "bico" de segurança para uma pizzaria da Avenida do Guacá, e estava tomando cerveja na frente do estabelecimento, quando foi abordado. Dois homens armados chegaram em uma moto, atiraram e fugiram sem levar nada.

A bala atravessou o braço esquerdo e atingiu o tórax do policial, que foi socorrido por colegas da 2ª Companhia do 43º Batalhão ao pronto-socorro do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Alguns minutos após o crime,o jovem, suspeito do crime, deu entrada na Santa Casa com um ferimento de bala nas costas, que pode ter sido causado por um disparo da vítima. Ele foi medicado e detido, junto com o rapaz que o levou ao hospital e uma mulher que foi visitá-lo. Todos foram encaminhados ao 9º Distrito Policial, no Carandiru.