Policial é baleado em tentativa de assalto no Rio de Janeiro Mais um policial foi baleado por criminosos no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, 17, desta vez no subúrbio de Coelho Neto, na zona norte. O caso foi parecido com os crimes dos últimos dias, nos quais policiais foram assaltados e mortos durante a folga. O cabo Aguinaldo Gomes de Lima estava em seu carro particular na esquina da Rua Cajurana com a Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio, quando foi surpreendido pelos assaltantes. Reagiu e foi baleado no ombro e nas costas. Os criminosos roubaram a arma do PM e abandonaram o veículo alguns metros à frente do local do crime. Desde o último dia 8, 12 policiais foram assassinados na cidade, sete durante folgas e cinco em confronto com bandidos. De acordo com números oficiais, desde o início de 2007, 32 policiais foram mortos, sendo um policial civil e 31 policiais militares. Em outro episódio, a filha de um policial militar foi baleada nas costas em um assalto na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A estudante Renata Jersen Pereira, de 22 anos, estava no banco do carona do carro dirigido por sua mãe que acelerou o veículo ao ser abordada por dois homens em uma moto. Os bandidos fizeram vários disparos contra o carro e um tiro atingiu Renata nas costas. Ela foi socorrida em um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária e transferida para o Hospital Central da Polícia Militar. A estudante foi operada e não corre risco de morte; os assaltantes fugiram.