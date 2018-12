Policial é denunciado por jogar gato para jacaré em lago

Um policial militar foi denunciado nesta quarta-feira, 5, por jogar um gato para um jacaré em um lago em Dores do Indaiá, no interior de Minas Gerais. Os bombeiros foram chamados e conseguiram retirar o gato da água, mas ele já estava morto.

O acusado, um sargento reformado da Polícia Militar, não foi encontrado nas imediações do lago, que fica na praça conhecida por "Sapolândia", no bairro Vale do Sol. Ele será intimado e responderá por maus-tratos.

Testemunhas contaram que o gato ficou desesperado ao cair na água e fez muito barulho para tentar fugir do jacaré. O réptil está lá desde filhote e foi deixado por moradores.

Após o caso envolvendo o gato e a mobilização de entidades de proteção aos animais, bombeiros de Bom Despacho (MG) e policiais ambientais de Abaeté (MG) tentaram capturar o jacaré e levá-lo para outro local, mas não conseguiram.

Moradores da cidade demonstraram indignação com o fato. "O jacaré pegou o gato com uma velocidade assustadora" e "as pessoas que viram não puderam fazer nada", relatou pela internet uma mulher.