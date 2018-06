Policial e grávida de 14 anos morrem no RJ Um PM e uma grávida de 14 anos morreram vítimas de bala perdida num tiroteio entre traficantes no bairro do Engenho da Rainha, na zona norte do Rio, ontem. O caso se deu dois dias depois da morte de Luana Rodrigues Junqueira, de 18 anos, por bala perdida, durante uma troca de tiros entre um policial civil e um PM.