Policial é morto com 15 tiros em igreja batista Um policial civil foi assassinado com 15 tiros em uma igreja batista, no fim da noite de domingo, em Porto do Santos, povoado de Itaparica, na Bahia. Mário Sérgio Moreira, de 36 anos, estava lotado na 19ª Delegacia de Itaparica e vivia com a ex-mulher de um policial militar. Ele deixou um filho de 5 meses. A polícia suspeita de crime passional. O ex-marido da companheira de Moreira foi detido ontem, mas nega participação no crime. O policial foi morto por volta das 20h30, quando dois homens entraram na igreja e dispararam contra ele.