Policial é morto com tiro na cabeça no Rio Um policial militar morreu na noite desta sexta-feira com um tiro na cabeça. Ele dirigia seu carro na Avenida Brasil, em Benfica, ao ser baleado. Desgovernado, o automóvel se chocou contra a mureta que divide as pistas da estrada. O PM foi identificado como Wanderson Roberto de Oliveira, lotado no 6º Batalhão (Tijuca). A polícia ainda não sabe qual foi a causa do assassinato e trabalha com as hipóteses de execução, assalto e bala perdida. O número de PMs mortos esse ano já chega a pelo menos 53.