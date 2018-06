Policial fica ferido em tiroteio no Morro Dona Marta

Um policial militar ficou ferido durante tiroteio no Morro Dona Marta, em Botafogo, na manhã desta quarta-feira, 19. Ele foi baleado na perna e levado para o Hospital Central da PM e não corre risco de morte, de acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. No começo da manhã desta quarta, cerca de 130 policiais militares começaram uma operação contra o tráfico de drogas na favela. A intenção da polícia é prender o chefe do tráfico no Morro Dona Marta. No entanto, a Polícia Militar ainda não tem informações sobre prisões ou apreensões durante a operação.