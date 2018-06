Policial flagrado jogando pedras durante manifestação no Rio é afastado

RIO - A Polícia Militar informou nesta sexta-feira, 4, ter afastado o policial que subiu no telhado da Câmara de Vereadores do Rio na terça-feira, 1, e jogou pedras em manifestantes que protestavam contra a votação do plano de cargos e salários dos professores na última terça-feira, 1. Um vídeo que mostra ação do policial, que está sem camisa, foi divulgado pelo vereador Jefferson Moura (PSOL), que recebera a filmagem de funcionários da Casa.

Após a divulgação, a subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Estado informou que o policial foi identificado e que o material foi encaminhado à Corregedoria Interna da PM. O policial, que seria lotado no serviço reservado da corporação, vai ser punido, segundo a PM, mas a punição ainda não foi divulgada. "Mais um flagrante de repressão descontrolada. Este sujeito só teve acesso ao telhado da Câmara com autorização de alguém", comentou o vereador Renato Cinco, também do PSOL.