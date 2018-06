Policial mata jovem que tentou assaltá-lo com arma de brinquedo Joseph Gonçalves Teodoro, de 14 anos, acusado de tentar roubar, com arma de brinquedo, um agente do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, foi morto a tiros pelo policial, na tarde de ontem, na Rua Antônio Carlos, na região da Avenida Paulista. A Secretaria da Segurança Pública não divulgou o nome do autor dos disparos. O caso foi registrado no 4º DP (Consolação) pelo delegado João Doreto Campanari Neto. PMs disseram que o agente tinha estacionado a viatura descaracterizada e descido do veículo, quando foi abordado pelo adolescente. Segundo o delegado, o policial sacou a pistola 380 e, instintivamente, efetuou alguns disparos. O adolescente foi levado por PMs para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, onde morreu.