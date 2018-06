Policial militar é assassinado durante comício Uma confusão generalizada transformou-se em tiroteio no final de um comício do candidato à prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, Paschoal Tomeu (PTB), na noite desta sexta-feira. Um policial militar, que estava à paisana e usando colete à prova de balas pertencente à PM, foi atingindo no peito por um tiro disparado à queima-roupa e morreu ao ser socorrido. Outro homem foi baleado na perna. O PM José Araújo Rocha portava uma pistola de calibre 380, com dois carregadores, contendo 26 cápsulas, mas ele não chegou a usá-la. O criminoso efetuou quatro disparos e além de acertar o policial, no peito, atingiu na perna direita Anderson Ramos de Araújo, morador no bairro. Ambos foram levados para o PA Dona Luiza, em Guarulhos, onde o policial morreu e a outra vítima ficou internada. O comício acontecia no Jardim Centenário, numa região próxima à divisa daquele município com a Zona Leste da capital. Não foi confirmado pela PM se José Araújo fazia a segurança do político em campanha. Considerado uma testemunha importante Anderson, que descreveu o atirador, está sob proteção policial.