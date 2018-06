Policial militar é morto durante patrulha no Complexo do Alemão

Um policial militar foi morto quando fazia patrulha na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão. O soldado Rodrigo de Souza Paes Leme, de 33 anos, estava acompanhado de outros onze PMs, lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), quando foram encurralados na localidade conhecida como Quadra do Escadão. Paes Leme foi atingido por dois tiros no peito, que ultrapassaram o colete à prova de balas. Ele chegou a ser socorrido pelos colegas e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas morreu no local.

Paes Leme estava há três anos da Polícia Militar. Ele já havia trabalhado na UPP da Providência e estava há quatro meses na UPP Nova Brasília. Ele era casado e tinha uma filha, segundo informou a assessoria da PM.

Policiais das UPPs do Complexo do Alemão e da Penha e equipes do Batalhão de Operações Especiais estão reforçando o policiamento no complexo de favelas. No mês passado, a policial militar Alda Rafael Castilho morreu no Parque Proletário, na Vila Cruzeiro, numa troca de tiros com traficantes. Outro PM e um casal de moradores da favela ficaram feridos.