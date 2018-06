Policial militar é suspeito de matar cachorro com tiro no interior da Bahia

SÃO PAULO - Uma associação de defesa dos animais acusa um policial militar de ter matado um cachorro na cidade de Capim Grosso, na região central da Bahia, sem motivo aparente. O animal foi morto na rua, na frente dos moradores, com um tiro que teria sido disparado pelo PM no último dia 24 de fevereiro.

Segundo a Associação Brasileira Protetora dos Animais (ABPA), o pequeno vira-lata chamado Caco estava na rua com a irmã do dono do animal quando latiu e teria avançado sobre o PM. O agente, então, pediu para a menina que 13 anos que o cão fosse levado para dentro de casa.

Momentos depois, o policial voltou pelo mesmo local e Caco voltou a latir. De acordo com a ABPA, o PM sacou a arma e disparou contra o animal na frente da menina. A irmã mais velha da garota ligou para o dono do cachorro avisando sobre o ocorrido.

A família dona do cachorro diz que uma viatura da Polícia Militar recolheu o animal e o levou para um local desconhecido. Na rádio local, segundo a associação, um tenente do batalhão da PM de Capim Grosso disse que o policial foi atacado pelo cão; o dono rebate a informação e diz que Caco era carinhoso.

A reportagem procurou a 24ª Companhia da PM que atua em Capim Grosso e não obteve retorno sobre o caso. A Promotoria da cidade, que teria recolhido a arma do PM suspeito, também não atendeu as ligações. A central da Polícia Militar foi contactada, mas não deu um posicionamento pois também não teve retorno do batalhão de Capim Grosso.

Em nota, a diretoria da ABPA na Bahia expressou "repúdio e indignação ao ato bárbaro" do policial. "Cabe ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar da Bahia apurar os fatos e punir este ato de crueldade", afirma o comunicado.