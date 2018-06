Policial militar morre após envolver-se em acidente em SP O policial militar ferido em um acidente na madrugada desta sexta-feira, 27, não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações da Polícia Militar. Segundo a PM, o soldado Felipe Oliveira Pedreira estava na calçada abordando um motociclista, quando os dois foram atingidos por um microônibus, por volta das 4 horas, na Avenida Guarapiranga, zona sul de São Paulo. O policial chegou a ser socorrido no pronto-socorro do Hospital Regional Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A colisão ocorreu durante uma blitz da Polícia Militar na região. Um microônibus bateu na traseira de outro e o empurrou para cima de um carro da PM e de uma moto, que estava parada na blitz. O motociclista foi atingido e morreu no local.