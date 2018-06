Policial morre baleado em frente à sede de UPP no Complexo do Alemão

RIO - Um policial foi morto na noite do sábado 2 em frente à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Parque Proletário, que integra o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Melquisedeque Basílio, de 29 anos, morreu alvejado pelas costas após uma patrulha com outros dois policiais militares. Segundo a PM, eles foram surpreendidos por criminosos armados quando percorriam a localidade de Vacaria, na Penha.

Houve troca de tiros e outras duas pessoas foram baleadas, ambos moradores da região. O policial chegou a ser socorrido por outros militares e encaminhado ao hospital Getúlio Vargas, mas quando chegou ao local, por volta 20h, já estava morto. Manoel de Araújo, de 39 anos, e um menor de idade também foram atendidos pelo hospital.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 15 homens armados estariam na localidade quando os policiais faziam a patrulha. Dois homens, que seriam traficantes de acordo com a PM, também foram baleados, mas fugiram. Após a morte do policial, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram uma operação no morro, e moradores relataram novos tiroteios durante a noite.

Na última semana, outros dois policiais ficaram feridos após confrontos com criminosos armados na região de Vila Cruzeiro, também no Complexo da Penha.