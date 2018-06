Policial morre durante tiroteio em Santo André

Um policial militar morreu durante um tiroteio em Santo André. Mais três foram baleados. A troca de tiros ocorreu na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 1.015. O policial que morreu foi atingido na perna e no peito. Nesse momento, a família deve estar sendo informada, disse a Polícia Militar, na manhã deste sábado, 2.

Os três atingidos foram para o pronto socorro municipal de Santo André. De acordo com a PM, os policiais foram atender uma ocorrência depois que o alarme de uma agência do HSBC disparou. As equipes foram recebidas a bala por volta das 5 horas.