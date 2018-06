Policial morre e outro fica gravemente ferido neste fim de semana no Rio

Texto corrigido às 15h09

RIO - O subtenente Gerson Siqueira Bastos, de 52 anos, está gravemente ferido, após uma tentativa de assalto em Barros Filho, zona norte do Rio. Inicialmente, o Estado publicou incorretamente que o policial havia morrido. Em outro caso de violência contra policiais, o sargento Maurício Pedro da Silva, de 44 anos, foi morto neste fim de semana.

Bastos é do 4º Batalhão de Polícia Militar, em São Cristóvão, zona norte do Rio. Nesse sábado, 22, o policial, que estava de folga, levou um tiro na barriga quando passava de carro pelo bairro acompanhado pela mulher e ficou gravemente ferido. Ele foi operado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, zona norte, e será transferido para o Hospital Central da Polícia Militar. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, seu estado de saúde requer cuidados.

Outro caso. Já o sargento Maurício Pedro da Silva levou um tiro no tórax neste sábado após uma perseguição a bandidos em Magalhães Bastos, zona oeste. Ele foi levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A perseguição começou quando o Grupamento de Ações Táticas (GAT), que passava perto da Estrada General Canrobert da Costa, desconfiou de dois homens em uma moto. Os policiais tentaram abordá-los, mas a dupla conseguiu fugir. Na troca de tiros, o sargento foi atingido em um dos acessos da favela Curral das Éguas, em Realengo. O subtenente foi sepultado neste domingo, 23, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona norte.