Policial morto com 5 tiros de fuzil no rosto O investigador Fausto Felício Pizzo, de 33 anos, foi morto com cinco tiros de fuzil no rosto, na tarde de ontem, na esquina das Ruas Padre Landell de Moura e Eleonora Cintra, no Tatuapé, zona leste. O policial do Núcleo de Proteção à Escola do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) estava numa viatura descaracterizada quando foi abordado pelos criminosos. Não se sabe o que Pizzo fazia no local. O crime foi registrado pelas câmeras de um edifício próximo. As imagens mostram o assassino encapuzado descendo de um Gol, disparando contra a vítima e fugindo.