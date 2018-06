Policial reage a assalto e mata bandido em Mauá Um homem morreu nesta segunda-feira, 22, ao tentar roubar o veículo Golf de um soldado do 30º Batalhão da Polícia Militar de Mauá, Grande São Paulo. Por volta das 8h30, o assaltante abordou o PM em um farol no bairro Jardim Maringá. O soldado reagiu e acertou o bandido, que morreu no local. Outros três homens, que participavam do assalto, fugiram em um Palio preto. Alvejado na perna, o PM foi encaminhado a um hospital em Mauá, mas já havia sido liberado até o meio-dia. O corpo do assaltante ainda não foi identificado. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, de Mauá.