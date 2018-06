Polícias do Rio e São Paulo matam mais que a dos EUA, diz ONG

Relatório elaborado pela ONG Human Rights Watch sobre a violência policial no Rio e em São Paulo mostra que as duas mataram juntas 1.534 pessoas em supostos confrontos em 2008. O número é superior ao da África do Sul, que registrou 468 mortes em situação semelhante; e dos Estados Unidos, 371.

Em 2008, enquanto a polícia fluminense prendeu 23 pessoas para cada vítima fatal, São Paulo prendeu 348 e a polícia americana, 37.351.

O relatório da ONG também concluiu que "parte significativa" das mortes em suposto confronto com a polícia são, na verdade, "execuções extrajudiciais."

Pesquisadores analisaram, durante dois anos, 51 mortes em autos de resistência. Eles encontraram evidências de que as vítimas receberam tiros à queima-roupa e na nuca, e que provas testemunhais foram ignoradas pelos investigadores.