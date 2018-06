Polícias fazem operação contra jogos de azar em 12 Estados

As Polícias Civis de 12 Estados estão realizando nesta terça-feira, 22, uma operação conjunta contra a exploração de jogos de azar pela internet.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), estão sendo cumpridos 300 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão, em postos comerciais e residenciais.

Segundo o Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Paraná, a operação teve início por volta das 5 horas. Ainda não há informação sobre presos.

A operação é coordenada pela Delegacia do Interior (Deinter) de Sorocaba, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Participam da operação oito Seccionais de São Paulo e delegacias de Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Santo André, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Santos, entre outras.