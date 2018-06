Polícias mataram 3,8 por dia até julho As Polícias Civil e Militar do Rio mataram 819 pessoas em supostos confrontos de janeiro a julho deste ano, segundo estatística oficial divulgada ontem pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado. A média foi de 3,8 vítimas por dia. O número representa aumento de 5,7% (44 registros a mais) em relação ao mesmo período em 2007. A comparação de julho deste ano (62 casos) com o mesmo mês em 2007 mostra redução de 23,5%, com 19 vítimas a menos. Dos 33 crimes avaliados pelo ISP, 17 apresentaram quedas, em 15 foi registrado aumento e um teve a mesma incidência de 2007.