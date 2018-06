Políticos apontados reagem com indignação

"Jamais ouvi falar de Cepera ou desse Mayer, nomes completamente desconhecidos para mim", desabafou Lobo. Ele se declarou surpreso com a citação no relatório. "Nunca conheci essas pessoas." Aparecido classificou como "absurda" a menção a seu nome. A assessoria de imprensa do secretário informou que ele não conhece e nunca manteve contato com a Saenge Engenharia ou com os empresários.

Trípoli mostrou indignação com a inclusão de seu nome. Afirmou que desconhece a Saenge e os empresários Mayer e Cepera. "Nunca fiz nenhuma intermediação com a Sabesp muito menos com pessoas que desconheço", retrucou o parlamentar por meio da assessoria.

A Sabesp, por sua assessoria de imprensa, anotou que não conhece o teor da investigação. "Os contratos firmados entre a Sabesp e a Saenge resultam de licitação pública. No momento, a Saenge está suspensa da participação de licitações na Sabesp como punição por descumprimento contratual."