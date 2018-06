Políticos italianos propõem boicote à Copa de 2014 O governador de Veneto, Luca Zaia, defendeu ontem a ideia proposta por alguns políticos italianos de boicotar a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O protesto seria uma espécie de resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro de libertar Battisti. Para Zaia, seria uma forma de "usar o palco de tal evento para dizer que o Brasil não respeita as regras da democracia".