Poluição acima dos padrões em 6 áreas metropolitanas A necessidade de uma medida que iniba a emissão de poluentes é endossada por uma pesquisa do Laboratório de Poluição da USP que atestou que a poluição está acima dos padrões seguros ditados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em outras cinco regiões metropolitanas além de São Paulo: Recife, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio. Com a inspeção em vigor em todo o território nacional, cidades como São Paulo, onde a medida já é lei, não precisarão se preocupar com a frota poluente de outros municípios.