Pombo é pego com celular para preso Um pombo foi apreendido anteontem, quando tentava entregar um celular para um dos detentos da Penitenciária I, no Jardim Paraná, em Sorocaba (SP), segundo a Secretaria de Segurança Pública. Por volta das 12 horas, um agente penitenciário viu a ave, que carregava uma bolsa. Além do celular, o pombo levava um papel com o nome do preso que receberia o telefone, cuja identidade não foi divulgada. A ave foi levada para um parque municipal.