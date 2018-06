Pombo levava peças de celular para presídio Policiais Militares do Rio Grande do Sul saíram da rotina para capturar um pombo-correio em missão suspeita e acidentada, ontem, em Porto Alegre. A ave caiu no pátio do 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar. Em vez de uma mensagem, portava uma bateria e um carregador de celular. Os soldados concluíram que o pombo voava em direção ao Presídio Central, próximo dali.