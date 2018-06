Pompeia em festa pela Águia de Ouro Com 5 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a Águia de Ouro venceu ontem a disputa do Grupo de Acesso e voltará à elite das escolas de samba em 2010, após um ano de fora. A festa na Pompeia foi grande. "Caímos por um acidente no ano passado", disse Sidnei Carrioulo, presidente da Águia e da Liga Independente das Escolas de Samba de SP.