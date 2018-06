Ponte aérea ou Dutra, quem chega ao Rio primeiro?

De avião 10h Estamos, o fotógrafo Antonio Milena e eu, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Antes, pela internet, vimos que na BRA e na Ocean Air havia assentos livres no vôo das 11h05. Fomos direto para a loja da BRA, mas não havia mais passagens. Da Asa D do Terminal 2, para a Asa A, no Terminal 1, na Ocean Air. A longa caminhada para atravessar o aeroporto não trouxe melhores resultados. Após uns 10 minutos de fila, o funcionário da companhia aérea disse que a Anac proibiu a venda de passagens até segunda-feira. A prioridade, segundo ele contou, era de quem já tinha o bilhete. 11h Como jornalista é insistente, fomos para a fila da Gol. A primeira informação foi de que todos os vôos estavam lotados. ' Você pode colocar seu nome na lista de espera para o vôo das 14h30. Se dirija, por favor, ao balcão de check-in 36', disse a atendente. Fomos para lá. 'Já tem 33 pessoas em stand-by para esse vôo' foi o que nos disseram no balcão. 'Vai ser difícil, mas não é impossível.' 'Mas vocês precisam estar aqui por volta de 13h40 e ver se houve alguma desistência.' E na TAM soubemos que havia uma lista de espera de um vôo que partiria às 17h30, mas só poderíamos entrar na lista mais tarde. 11h30 Depois disso, não havia nada além de esperar: ver as lojas, caminhar, almoçar e descansar. 13h30 Voltamos ao balcão da Gol. O funcionário deu uma rápida olhada na tela do computador e disse para voltarmos em 15 minutos. Seguimos para a TAM, onde finalmente colocamos nossos nomes na lista de espera. ' Aguardem, por favor, até as 16h50.' 14h15 Dez minutos depois, voltamos para a Gol. Esperamos de pé durante uns 15 minutos até uma funcionária chegar e dar a boa notícia: poderíamos embarcar. Vôo 7457. Porém (sempre há um porém) o avião estava atrasado. A previsão de chegada era para as 16h30, com duas horas de atraso. 15h30 Quando não há fila é porque está na hora de esperar sentado. Foi o que fizemos por outras duas horas, logo após comprarmos as passagens até, finalmente, embarcarmos no avião. 16h55 Embarcamos no avião. Mais um pequeno atraso. Segundo o comandante do vôo, faltava despachar as bagagens. 'Pedimos desculpas pelo atraso, mas não podemos fazer nada', disse o capitão aos passageiros. 'A culpa não é dos funcionários e esta é uma situação que vem se repetindo há algum tempo.' 18h10 Chega ao fim a aventura. Desembarcamos no Rio de Janeiro. Encontramos a outra equipe (que veio de ônibus) nos esperando com cara de quem já aguardou por algum tempo. De ônibus 10h30 Chegamos, o fotógrafo Clayton de Souza e eu, ao Terminal Rodoviário do Tietê. A intenção era pegar um ônibus para o Rio até as 11h. No guichê da Viação 1001, apenas sete pessoas na fila. "Faz quatro anos que eu não pego um busão para ir ao Rio, só ia de avião", diz um senhor à minha frente. Fui atendido em menos de 10 minutos. Vamos no leito double class (de dois andares) porque as passagens de primeira classe estavam esgotadas até o ônibus da meia-noite. Cada passagem custou R$ 63 – se fôssemos de primeira classe seriam R$ 75,50 cada. Compramos as passagens para as 10h45 e, junto com o tíquete de embarque, um exemplar de O Estado de S. Paulo e outro de de O Globo. 11h Dos 46 assentos disponíveis, só 36 foram ocupados. Sentei na poltrona 29, no segundo andar e na janelinha. Saímos com 15 minutos de atraso. Nem bem a gente se instalou, o serviço de bordo nos ofereceu travesseiro, manta e uma sacolinha de café da manhã (três pacotinhos de bolacha salgada, um minibolo, uma Maxi Goiabinha e um suco de goiaba). "Tenho passagem de avião comprada, mas nem quis me arriscar em Congonhas. Optei pela tranqüilidade do ônibus", disse a engenheira Cássia Strober, de 39 anos. 12h Caminhando pelo segundo andar, descobri que na parte de trás existe uma área de leitura. Uma passageira aproveitou o sofá vazio para dormir. Às 13h, converso com a pedagoga mineira Izamara Silva, de 46 anos. "Estou com muito medo de andar de avião e enquanto esse clima ruim persistir não dá para voar", disse. 14h Tenho fome e minhas bolachas salgadas já terminaram. Meia hora depois paramos no Graal Shopping. O motorista avisa que são apenas 20 minutinhos de parada. No restaurante, o rodízio completo sai por R$14,90 e o de massa, R$ 10,90. O misto quente custa R$ 4,70 e o cheese salada, R$ 5,20. Pedi um pastel de queijo e um quibe, R$ 2,50 cada um. Vale alertar: os salgadinhos são muito ruins. 15h Nas TVs de 14 polegadas foram exibidos os filmes A Sociedade dos Poetas Mortos e Um tira da Pesada 1. Hora de tirar um cochilo. 17h Depois de exatamente seis horas de viagem, chegamos ao terminal rodoviário do centro do Rio. O trajeto de táxi até o Galeão durou 15 minutos e a corrida custou R$ 36. Nosso objetivo é chegar antes que a outra equipe (que seguiu de avião) consiga desembarcar. 18h23 Finalmente nos encontramos com Humberto e Milena. A demora foi tanta que deu tempo de passear pelo aeroporto, ligar para casa e comprar um comprimido para dor de cabeça.