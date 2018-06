Ponte aérea Rio-SP continua fechada Apesar do Aeroporto Santo Dumont, no Rio, ter sido reaberto há cerca de 40 minutos somente para decolagens, a ponte aérea Rio-São Paulo ainda não está funcionando, completando seis horas de interrupção. Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim, voltou a operar há cerca de uma hora. O motivo do fechamento dos dois aeroportos cariocas foi o forte nevoeiro que tomou conta do Rio durante toda a manhã desta sexta-feira. A previsão é de que a ponte aérea retome suas atividades no início da tarde, com os vôos alternando o Santos Dumont e o Tom Jobim. De acordo com a Infraero, a situação só deverá estar totalmente normalizada a partir das 15 horas. As informações são da Rádio Jovem Pan.