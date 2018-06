Ponte do Limão será interditada para obra A Ponte do Limão e algumas vias em seu entorno, na zona norte de São Paulo, serão interditadas hoje das 5 às 14 horas, para obras de recuperação da infraestrutura. A principal via interditada será a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, sob a ponte. O tráfego será desviado para a pista local. Também será fechada a alça de subida, junto à Marginal, para acesso à ponte no sentido Barra Funda. Para informações, ligue 1188.