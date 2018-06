Ponte Rio-Niterói fica mais de uma hora sem luz na madrugada

SÃO PAULO - A quebra de um equipamento sensível que comanda o sistema de iluminação provocou falta de luz na Ponte Rio-Niterói entre as 3h30 e 4h50 desta madrugada de sexta-feira, 14.

A Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia na ponte, informou que no Centro de Operações não foi apontado nenhum registro de interrupção do serviço, porém uma equipe foi encaminhada para checar as centrais de abastecimento.

Minutos depois, funcionários da CCR, concessionária que administra a ponte, informaram que a causa da falta foi a quebra do equipamento, cujo reparo foi feito. A iluminação foi restabelecida às 4h50.